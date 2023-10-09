Процессоры Intel Raptor Lake Refresh официально поступили в продажу

Сегодня процессоры Intel Raptor Lake Refresh нового поколения были добавлены в список товаров известного британского розничного магазина OCUK — согласно данным платформы, цены на эти процессоры выросли на 5% по сравнению с процессорами 13-го поколения. Стоит отметить, что на текущий момент в магазине были представлены пять процессоров из шести с индексом К (то есть у них есть функция разгона по множителю) — Core i9-14900K, Core i9-14900KF, Core i7-14700KF, Core i5-14600K и Core i5-14600KF. Ожидается, что все эти процессоры появятся в продаже на следующей неделе, 17 октября, вместе с материнскими платами, которые поддерживают процессоры нового поколения (вероятно, будет возможность обновить BIOS и на старых платах, но пока что информации об этом нет).

Что касается самих процессоров, то Intel Core i9-14900K и Core i9-14900KF были представлены по цене 580 и 560 долларов соответственно, то есть цена выросла на +1,5% и +3,7% по сравнению с процессорами 13-го поколения (Core i9-13900K и Core i9-13900KF). Это вполне приемлемо, учитывая, что эти процессоры имеют частоту на 200 МГц выше, чем у предшественников. Однако стоит помнить, что для охлаждения более мощных процессоров Core i9 нужно будет купить башню помощнее, а это выльется в дополнительные расходы. Что касается процессора Core i7-14700KF, его цена составляет 400 долларов, что на 5% дороже, чем Core i7-13700K. Однако данный процессор является наиболее интересным предолжением во всей линейке, так как он получит 4 дополнительных ядра E-Core и повышение тактовой частоты на 200 МГц.
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