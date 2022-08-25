Процессоры Intel Raptor Lake появились в канадских магазинах

Итак, что касается цен, Intel Core i9-13900K(F) указан за 940 и 900 канадских долларов соответственно. Intel Core i7-13700K(F) продается по цене 662 и 625 канадских долларов соответственно. Наконец, Core i5-13600K продается по цене 460 канадских долларов. Это увеличение цены в среднем на 17% по сравнению с процессорами Intel Alder Lake 12-го поколения, но следует отметить, что эти цены все еще являются предварительными, и мы более или менее ожидаем, что рекомендованные розничные цены или окончательные цены останутся такими же, как у существующих моделей. Безусловно, это цена в долларах Канады, но на самом деле курс не сильно отличается. И главное скорее то, что цена выросла на 17% по сравнению с предыдущим поколением — инсайдеры именно это и обещали на самом деле.