Процессоры Intel Raptor Lake появились в канадских магазинах

После утечки полного модельного ряда интернет-магазины начали публиковать будущие процессоры Raptor Lake 13-го поколения, включая Core i9-13900K, Core i7-13700K и Core i5-13600K, а также их предварительные цены. Процессоры Intel Raptor Lake 13-го поколения будут использовать гибридную конструкцию ядра с сочетанием оптимизированных по производительности ядер «P» и оптимизированных по эффективности ядер «E». Для новых чипов Intel будет использовать совершенно новое ядро ​​P-Core, известное как Raptor Cove, которое заменит ядра Golden Cove, представленные в процессорах Alder Lake. Для E-Core Intel сохранит существующую архитектуру ядра Gracemont, но с небольшими улучшениями.

Итак, что касается цен, Intel Core i9-13900K(F) указан за 940 и 900 канадских долларов соответственно. Intel Core i7-13700K(F) продается по цене 662 и 625 канадских долларов соответственно. Наконец, Core i5-13600K продается по цене 460 канадских долларов. Это увеличение цены в среднем на 17% по сравнению с процессорами Intel Alder Lake 12-го поколения, но следует отметить, что эти цены все еще являются предварительными, и мы более или менее ожидаем, что рекомендованные розничные цены или окончательные цены останутся такими же, как у существующих моделей. Безусловно, это цена в долларах Канады, но на самом деле курс не сильно отличается. И главное скорее то, что цена выросла на 17% по сравнению с предыдущим поколением — инсайдеры именно это и обещали на самом деле.
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