Процессоры Intel Raptor Lake уже поддерживаются AIDA64

Инсайдеры сегодня заявили, что благодаря последней версии программного обеспечения AIDA64, которая была выпущена совсем недавно, теперь можно определить процессоры Intel Core i3/i5/i7 и i9 нового поколения, известные как обновление Raptor Lake или серия 14000 (14-е поколение Core). В настоящее время AIDA64 не может различать конкретные модели, поскольку Intel ещё официально о них не сообщила и конкретного перечня наименования моделей или их характеристик пока что нет. Тем не менее, программа теперь может отображать, используется ли текущий процессор 13-го поколения или обновлённая модель 14-го поколения.

По слухам, Intel планирует запустить настольные процессоры 14-го поколения Core в октябре, а официальное мероприятие с анонсом процессоров состоится ровно на месяц раньше на мероприятии Innovation. На данный момент нет конкретной информации о конкретных моделях, однако ожидается, что новый ассортимент процессоров будет предоставлять больше ядер для среднего и начального сегментов, а также минимум на 200 МГц более высокие тактовые частоты для моделей Core i9. Проблема лишь в том, что производитель планирует нарастить количество ядер при помощи E-ядер, то есть энергоэффективных ядер, а не производительных. Соответственно, это никак в итоге не скажется на том, как именно будет работать процессор в конечном итоге в сложных задачах, потому что добавленные ядра работают скорее с простыми приложениями и задачами. Но мы подождём реальных тестов.
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