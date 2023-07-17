Процессоры Intel Raptor Lake уже поддерживаются AIDA64

По слухам, Intel планирует запустить настольные процессоры 14-го поколения Core в октябре, а официальное мероприятие с анонсом процессоров состоится ровно на месяц раньше на мероприятии Innovation. На данный момент нет конкретной информации о конкретных моделях, однако ожидается, что новый ассортимент процессоров будет предоставлять больше ядер для среднего и начального сегментов, а также минимум на 200 МГц более высокие тактовые частоты для моделей Core i9. Проблема лишь в том, что производитель планирует нарастить количество ядер при помощи E-ядер, то есть энергоэффективных ядер, а не производительных. Соответственно, это никак в итоге не скажется на том, как именно будет работать процессор в конечном итоге в сложных задачах, потому что добавленные ядра работают скорее с простыми приложениями и задачами. Но мы подождём реальных тестов.