Процессоры Intel Xeon Scalable предлагают инновационных возможности

Процессоры третьего поколения "Intel Xeon Scalable являются поворотным моментом в истории человечества" - по словам компании Intel. Компания интегрировала поддержку bfloat16 в процессорную технологию Intel DL Boost, которая призвана ускорить как обучение ИИ, так и производительность логического вывода в ЦП. Новые процессоры Intel (кодовое название Cooper Lake) предназначены для рабочих приложений и виртуальных машин предлагая увеличение производительности в два раза. Всего доступно пять вариантов процессоров, до 28 ядер с поддержкой многопроцессорных систем. Новые камни будут использоваться в Canonical Ubuntu, Microsoft SQL 16 и VMware vSAN 6.6.