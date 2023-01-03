Процессоры Intel подорожали на 50 долларов

У нас для вас просто ужасные новости — сегодня поступила официальная информация о том, что компания Intel подняла цены на процессоры 12-го поколения Alder Lake. И не на несколько долларов, а в среднем на 50 долларов за топовые модели и до 20 долларов за модели среднего ценового сегмента. Наименьший рост цен затронул модели начального уровня — там цена выросла на 17 долларов. Получается, что если ранее топовый процессор прошлого поколения производитель продавал за 550 долларов, то теперь его цена составляет 600 или даже более долларов. Это очень странно, потому что обычно при выходе в свет процессоров нового поколения старые модели становятся более доступными, но в Intel решили пойти немного другим путём. И это нам не очень нравится.

Нужно понимать, что если производитель не собирается снижать стоимость на процессоры прошлого поколения, а наоборот их повышает, то в ближайшем будущем ситуация не изменится. Вероятно, спрос на новые процессоры недостаточно высокий, либо же производственные мощности не позволяют удовлетворить запросы аудитории, и производитель решил поднять цену прошлого поколения, дабы повысить популярность 13-го поколения. Это, безусловно, логичный шаг, но нам бы очень хотелось, чтобы производитель действовал более лояльно к аудитории, которая в любой момент может перейти на процессоры конкурента и больше никогда не вернуться на платформу Intel. Ведь у AMD цены на процессоры не изменились и остались на уровне прошлого года.
Intel готовит новый сокет для Meteor Lake-S…
Вероятно, ни для кого не секрет, что компания Intel уже какое-то время работает над процессорами нового п…
Mediatek представила процессор Dimensity 8200…
Безусловно, на современном рынке мобильных процессоров явным лидером выступает компания Qualcomm, которая…
Noctua спасёт процессоры AMD Ryzen 7000…
С момента старта продаж процессоров AMD Ryzen 7000 пользователи активно жалуются на то, что термопаста, к…
Intel Core i9-13900K оказался заметно мощнее конкурента…
Некоторое время назад появилась информация о том, что в процессоре Intel Core i9-13900K используются новы…
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 оказался слабее процессора Apple…
Если вы следите за рынком современных технологий, то знаете, что буквально недавно была представлена нове…
Из-за падения спроса на чипы AMD TSMC потеряет 1,1 миллиарда…
Появились весьма интересные новости относительно грядущих кварталов, которые могут оказаться для TSMC про…
В сеть слили бенчмарки Intel Core i5-1350P…
Пользователи достаточно долго ждали официального анонса процессоров Intel 13-го поколения, но производите…
Процессор AMD Ryzen 9 7900X подешевел до минимума …
Выпущенный около двух месяцев назад процессор AMD Ryzen 9 7900X подешевел до минимального значения на а…
Обзор и тесты Intel Core i5-13600K. Лучший процессор для игр?Обзор и тесты Intel Core i5-13600K. Лучший процессор для игр?
Обзор и тесты AMD Ryzen 5 7600X. Новый сокет AM5, DDR5 и PCIe 5.0Обзор и тесты AMD Ryzen 5 7600X. Новый сокет AM5, DDR5 и PCIe 5.0
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor