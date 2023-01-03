Процессоры Intel подорожали на 50 долларов

У нас для вас просто ужасные новости — сегодня поступила официальная информация о том, что компания Intel подняла цены на процессоры 12-го поколения Alder Lake. И не на несколько долларов, а в среднем на 50 долларов за топовые модели и до 20 долларов за модели среднего ценового сегмента. Наименьший рост цен затронул модели начального уровня — там цена выросла на 17 долларов. Получается, что если ранее топовый процессор прошлого поколения производитель продавал за 550 долларов, то теперь его цена составляет 600 или даже более долларов. Это очень странно, потому что обычно при выходе в свет процессоров нового поколения старые модели становятся более доступными, но в Intel решили пойти немного другим путём. И это нам не очень нравится.

Нужно понимать, что если производитель не собирается снижать стоимость на процессоры прошлого поколения, а наоборот их повышает, то в ближайшем будущем ситуация не изменится. Вероятно, спрос на новые процессоры недостаточно высокий, либо же производственные мощности не позволяют удовлетворить запросы аудитории, и производитель решил поднять цену прошлого поколения, дабы повысить популярность 13-го поколения. Это, безусловно, логичный шаг, но нам бы очень хотелось, чтобы производитель действовал более лояльно к аудитории, которая в любой момент может перейти на процессоры конкурента и больше никогда не вернуться на платформу Intel. Ведь у AMD цены на процессоры не изменились и остались на уровне прошлого года.