Процессоры нового поколения от AMD Ryzen 3

AMD объявила, что ее долгожданные 7-нанометровые чипы Ryzen 3 третьего поколения начнут выпускаться в середине 2019 года.

Компания провела живой тест Cinebench на стандартных частотах с новейшим чипом Intel 8-го поколения Core i9-9900K 8-го поколения, чтобы показать, что он потребляет примерно на 30 процентов меньше энергии, в то же время повышая его производительность. Процессор состоит из кристалла большего и меньшего размера, причем кристалл меньшего размера фактически содержит восемь 7-нанометровых ядер (с 16 нитями), а кристалл большего размера является модулем ввода / вывода. Это позволило компании сделать чип совместимым с существующими материнскими платами AM4, поэтому для обновления вам просто нужно заменить чип.