Прочная новинка BQ 2432 Tank SE

Габариты новинки составляют 133,2 х 59,9 х 17,2 мм, вес — 146 граммов. Аппарат в черном и камуфляжном цветах корпуса.Один заряд аккумулятора емкостью 2500 мАч обеспечивает до нескольких недель работы автономной работы устройства. Для соответствия требованиям секретности при нахождении на военной службе BQ 2432 Tank SE не получил камеры, диктофона, слота для microSD, модулей Wi-Fi и Bluetooth, функции доступа в интернет и возможности отправки MMS.Аппарат получил корпус из толстого пластика и крупные кнопки, которые можно нажимать даже при ношении толстых перчаток. Он оснащён 2,4-дюймовым дисплеем с разрешением 240х320 пикселей, слотом для двух SIM-карт, способных одновременно работать в режиме ожидания, FM-радио, двумя фонариками и 32 МБ встроенной памяти.О стоимости новинки пока неизвестно.