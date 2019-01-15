Procter&Gamble на CES 2019

На выставке CES 2019 компания Procter&Gamble официально представила шесть своих новых умных устройств, которые сделают нашу жизнь более комфортной и интересной. Например, была представлена новая технология нагрева лезвия от GilletteLabs, которая позволяет предоставлять ощущение теплого полотенца на лице во время бритья. Была представлена также умная зубная щетка Oral-B Genius X, приложение Olay Skin Advisor, новая система ухода за кожей Opté Precision, умная бытовая система ароматизации воздуха AIRIA и умный магазин SK-II Future X. Все эти продукты уже сейчас готовы делать вас счастливыми и привлекательными. Очень радует, что на CES 2019 показали не только геймерские новинки, но и вот такие устройства и технологии для обычных людей.