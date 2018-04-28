Продано 74 млн приставок Sony PS4

В этом году игровой консоли PlayStation 4 стукнет ровно пять лет. Сегодня стало известно о том, что за все время было продано 76 млн приставок, 19 млн из которых пришлись на последние 12 месяцев. Это на миллион экземпляров меньше, чем в 2016 финансовом году. Однако продажи выросли на 294 миллиарда иен и превысили 1,9 трлн иен. Это связано с успешной реализацией программного обеспечения и платных сервисов. Продажи самих консолей будут снижаться и дальше, но они будут компенсировать растущими продажами игр. Помимо базовой версии приставки, выпущенной в ноябре прошлого года, Sony выпустила модификации Slim и Pro.