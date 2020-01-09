Продажи PS4 достигли 106 миллионов

PlayStation 4 продолжает доминировать на рынке консолей. В конце октября 2019 года компания объявила, что игровая приставка PS4 была продана в количестве 102,8 миллионов единиц. За два месяца количество проданных приставок увеличилось на 3,2 миллиона и достигла 106 миллионов консолей.

Еще немного статистики, было продано 1,15 миллиарда игр для PS4. Число подписчиков PlayStation стабильно растет, их количество составляет 38,8 миллионов.

PlayStation VR также успешно продается, на данный момент компания реализовала более 5 миллионов устройств, делая ее самой продаваемой VR-гарнитурой в мире.