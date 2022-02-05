Продемонстрирован игровой процесс Ghostwire: Tokyo

Sony и разработчик Tango Gameworks продемонстрировали первый игровой процесс новой игры Ghostwire: Tokyo. Кадры из видео дают свежий взгляд на уникальную боевую систему игры, локации города и противников.

Население Токио исчезло без следа, а на улицах города властвуют смертоносные потусторонние силы. Используйте силы стихий, чтобы раскрыть тайну исчезновения людей и спасти Токио. Исследуйте уникальную версию Токио, изменённого до неузнаваемости под действием потусторонних сил. От сверхсовременного городского ландшафта до традиционных храмов и узких переулков — откройте для себя незабываемо красивый город, очутившийся во власти мстительных духов ёкай. Сражайтесь с потусторонней угрозой, используя и комбинируя сверхъестественные силы, которые можно будет развивать, и способности охотника на призраков.

Ghostwire: Tokyo выйдет на ПК и PS5 25 марта.