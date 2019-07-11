Продвинутый чипсет MTK i700

2019-07-11, Автор - Мария Шмелева; Продукт - Продвинутый чипсет MTK i700; [93]
MTK i700 разработан для работы в составе умного дома, включая камеры, системы безопасности и дисплеи. Ожидается, что новинка будет использоваться для распознавания лиц и AR-функций умных устройств. При этом производительность чипсета, как заявляет производитель, позволяет использовать его в качестве мобильной платформы при производстве смартфонов.Новинка способна работать с одной 32-мегапиксельной камерой или модулем с двумя сенсорами на 24 и 16 Мп. В последнем случае процессор способен определять глубину изображаемого пространства и просчитывать расстояние до объекта в кадре. Максимальная частота записи видео составляет 120 кадров в секунду.MediaTek i700 оснащён двумя ядрами Cortex-A75 с максимальной тактовой частотой 2,2 ГГц, шестью Cortex-А55 (2,0 ГГц) и графическим процессором IMG PowerVR GM 9446, работающим на частоте 970 МГц. Чипсет поддерживает до 8 ГБ оперативной памяти LPDDR 4X-1866. Встроенный блок нейронных вычислений обеспечивает пятикратное увеличение скорости распознавания лиц по сравнению с предшествующей моделью MTK i500.О стоимости новинки пока неизвестно.


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