Продвинутый кнопочный телефон L250

Гаджет снабжен экраном, который обеспечивает разрешение 160 х 128 пикселей. Размер диагонали составляет 1,8 дюйма. Телефон оснащен фонариком, FM-тюнером, модулем геопозиционирования GPS-ГЛОНАСС, слотом расширения microSD, беспроводными адаптерами Bluetooth, Wi-Fi и LTE. Кстати, телефон можно использовать как точку доступа для раздачи Интернета другим устройствам.Источником питания Senseit L250 служит батарея на 4000 мАч. В нижней части корпуса расположен полноформатный USB-порт, спрятанный под заглушку. При такой емкости аккумулятора мобильник может быть использован в качестве пауэрбанка. Кроме того, при подключении аппарата к компьютеру мобильник выступает как веб-камера (в телефон встроен оптический модуль на 2 МП).За основу Senseit L250 взят телефон Joy's S13, который также присутствует на российских торговых площадках. Различие девайсов состоит в программном интерфейсе. На Joy's S13 установлена собственная прошивка Mocor 5, созданная на основе ОС Android. Модель Senseit L250 использует оригинальную версию Android.Стоимость телефона составит 5900 тысяч рублей.