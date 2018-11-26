Проект Fuchsia OS

Прошло довольно много времени с тех пор, как мы услышали что-то о проекте Google Fuchsia OS. Тем не менее, информация напоминает о том что проект жив, и работа над ним продолжается за кулисами.

В новой разработке текстового документа был замечен путь, в котором добавили поддержку чипсета Kirin 970 и подробный тест для загрузки ядра Zircon в Honor Play на основе упомянутого набора микросхем.

Google Fuchsia OS впервые появилась в Интернете в 2016 году как загадочный проект GitHub с открытым исходным кодом, который не имел официального объявления. Это разработанная Google ОС, которая, в отличие от Android, основана не на ядре Linux, а на микроядре под названием «Zircon». Google Fuchsia OS это пользовательский интерфейс или, по крайней мере, то, что было замечено на некоторых ранних тестовых устройствах, например Pixelbook, написанное с помощью Flutter, с приложениями на основе Dart, предлагающими высокую производительность и впечатляющую графическую гибкость.