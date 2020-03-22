Проект NymphCast использует Raspberry Pi в качестве источника аудио и видео

Разработчиком NymphCast является Maya Posch. NymphCast это система для трансляции аудио и видео с поддержкой пользовательских приложений. На данный момент программное обеспечение находится на стадии разработки, поэтому могут возникнуть проблемы с эксплуатацией.

NymphCast не ограничивается Raspberry Pi, его можно установить на одноплатные компьютеры. Устройством NymphCast можно управлять через локальную сеть с помощью приложения NymphCast Player или с помощью приложения NymphCast Player. NymphCast позволяет подключить SBC к устройству вывода и управлять воспроизведением с телефона или компьютера через локальную сеть.