Проект NymphCast использует Raspberry Pi в качестве источника аудио и видео

2020-03-22, Автор - Ramil; Продукт - NymphCast; [48]
Разработчиком NymphCast является Maya Posch. NymphCast это система для трансляции аудио и видео с поддержкой пользовательских приложений. На данный момент программное обеспечение находится на стадии разработки, поэтому могут возникнуть проблемы с эксплуатацией.

NymphCast не ограничивается Raspberry Pi, его можно установить на одноплатные компьютеры. Устройством NymphCast можно управлять через локальную сеть с помощью приложения NymphCast Player или с помощью приложения NymphCast Player. NymphCast позволяет подключить SBC к устройству вывода и управлять воспроизведением с телефона или компьютера через локальную сеть.

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