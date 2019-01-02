Проект Soli основанный на жестах

Команда Google по передовым технологиям работает над проектом Soli с 2015 года.

Система, основанная на жестах, использует радиолокатор с широким лучом для обнаружения и захвата движений рук, превращая их в команды для мобильных устройств. До сих пор, технология была ограничена, и некоторые компании, включая Facebook, утверждали, что требуемые высокочастотные уровни могут мешать существующей технологии. Теперь FCC предоставил доказательства того что Soli будет работать на более высоких уровнях, чем разрешено в настоящее время, и, следовательно, продолжать разработку, как первоначально предполагалось Google.