Проект SpaceX получил разрешение на строительство

Элона Маск получил все необходимые разрешения на строительство завода для своего проекта космического корабля в городе Лос-Анджелес.

Starship будет состоять их космического корабля и ракеты. Высота проекта будет составляться 118 метров. Представители SpaceX представили проект Starship членам городского совета Лос-Анджелеса. На заводе будет предоставлено 130 рабочих мест.

Для проекта SpaceX понадобиться 5 гектаров земли. Элон Маск надеется, что звездолет будет готов к испытательному полету в конце 2020 года.