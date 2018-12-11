Проект сверхзвукового автомобиля Bloodhound SSC официально закрыт

Человечеству придется еще подождать, прежде чем узнать, действительно ли 1610 км/ч достижимы на суше. Bloodhound SSC дебютировал в 2015 году и стремился стать первым автомобилем, который достигнет 1000 миль в час. Его длина — 13,5 м. В движение машина приводится с помощью реактивного двигателя Rolls-Royce, который устанавливается на истребитель Eurofighter Typhoon. В качестве топливного насоса выступает пятилитровый бензиновый агрегат V8 от суперкара Jaguar F-Type R.

К сожалению, фонд команды истощился два месяца назад, и ему еще не удалось найти инвестора, способного вложить 25 миллионов фунтов стерлингов. Администраторы проекта заявили, что теперь они будут работать с ключевыми заинтересованными сторонами, чтобы вернуть оборудование и продать оставшиеся активы, чтобы максимизировать возврат для кредиторов.

Тем не менее, некоторые по-прежнему надеются, что в последнюю минуту появится инвестор, так как проект уже находится на последнем этапе.