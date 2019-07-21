Проектор для домашнего кинотеатра BenQ W5700

BenQ представил новый вариант для любителя кино, а именно CinePrime W5700. Эти проекторы предназначены для домашнего кинотеатра. Представляет собой HDR-дисплей 4K со 100% охватом цветовых пространств Rec.709 и DCI-P3.

Разрешение 3840 x 2160 пикселей достигается за счет сдвига пикселей XPR (с помощью одного чипа DMD). Объектив имеет 1,6-кратный зум и пропускает до 1800 люмен света через лампу. Максимальная диагональ изображения также составляет 300 дюймов, или около 762 сантиметров.

На задней панели имеется подключения, такие как два разъема HDMI 2.0b (включая HDCP 2.2), а также три USB.