Профессиональная косметика для ваших волос

В наши дни красота не знает границ. На каждом углу салоны красоты предлагают услуги по уходу за вашими волосами. Профессиональная косметика значительно отличается от обычной, которая продается в магазинах. К ней предъявляются более жесткие требования. Концентрация активных веществ также превосходит их. Если вы желаете обеспечить своим волосам бережный уход, хотите чтобы они выглядели неотразимо, к вашим услугам интернет-магазин профессиональной косметики https://hairbar.pro/collection/kerastase . Благодаря профессиональной косметике по уходу за волосами можно обрести здоровые и красивые волосы.

Что мы предлагаем

Стайлинговые и укладочные средства

Средства для глянцевания и ламинирования волос

Расчески и щетки для волос

Бальзамы-ополаскиватели и кондиционеры

Ампулы для лечения волос

Спреи, масла, маски и прочее

Профессиональные шампуни

Краски для окрашивания волос

Ассортимент нашего интернет-магазина огромен. Здесь вы найдете гели, спреи, муссы, лаки для стайлинга и укладки ваших волос. Можете подобрать расческу для вашего типа волос (Большое разнообразие). Средства для лечения волос, краски для волос, профессиональные шампуни, масла, маски и аксессуары для процедур. Наша продукция обеспечит уход за вашими волосами. Мы гарантируем 100% результат. Вся продукция разработана в научных лабораториях и прошла неоднократное тестирование. В интернет-магазине также есть парфюмерия: она представлена как для него, так и для нее. Под каждым товаром есть подробное описание продукта.

Акции и скидки

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Оплата и доставка

Мы предлагаем накопительную систему скидок. Скидка распространяется только на зарегистрированных пользователей. 3% скидка действует на первый заказ. С каждым последующим заказом скидка будет увеличиваться от общей суммы вашего заказа. При заказе на сумму 25 тысяч рублей вы получаете скидку 5%. При заказе на сумму 50 тысяч рублей 7%, а при заказе на сумму 100 тысяч рублей вы получаете максимальную скидку в 10%. Сегодня действует акция приуроченная к Международному женскому дню 8 Марта! Накопительная скидка не распространяется на уцененный товар. Более подробная информация будет доступна в личном кабинете.В нашем блоге вы найдете полезную информацию для себя. Информативные статьи с советами и решениями вашей проблемы.Мы предлагаем разные варианты доставки, какой вам удобно. В основном используем курьерскую доставку по Москве, Санкт-Петербургу, а также по всей России. У нас также есть множество пунктов самовывоза. Оплатить заказ можно в личном кабинете. Оплата возможна за наличный расчет, банковскими картами и другие способы оплаты, для уточнения обратитесь в менеджерам.

Наши преимущества

Курьерская доставка

Широкий ассортимент профессиональной косметики

Накопительная система скидок

Стоимость продукции

Подарите красоту и здоровье вашим волосам с помощью нашей профессиональной косметики.