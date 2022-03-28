Профессиональный 3D-принтер LUGO G3

Сегодня был представлен профессиональный 3D-принтер LUGO G3 с двойным экструдером. 3D-принтер LUGO G3 был разработан, чтобы предоставить пользователям самый эффективный двойной экструдер на рынке. Оснащенный новейшими технологиями и рядом уникальных функций, принтер способен печатать несколькими материалами одновременно и имеет двойную секцию корпуса на боковой стороне принтера, чтобы сохранить вашу нить в наилучшем состоянии.

Двойная печать позволяет материалам преодолеть свои ограничения и стать частью единого целого. Жесткий материал, например, может сочетаться с гибким материалом и становиться частью новой интегрированной детали. Кроме того, безмасляные подвижные части могут соединяться в линейные подвижные части без использования подшипника. В зависимости от комбинации можно сделать гораздо более разнообразные компоненты. До сих пор двойная печать была весьма ограничена. Однако комбинация головки DCH и продувочной камеры в LUGO G3 позволяет объединять несколько деталей в один продукт в рамках одного процесса. LUTAN — это новая нить для 3D-принтера, изготовленная из сополимера ПБТ. Хотя существует множество удобных нитей накала, у них есть общие недостатки, такие как низкая термостойкость, что делает их неудобными для определенных целей.
Комментарии и отзывы LUGO G3
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