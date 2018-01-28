Профессиональный оверклокер нашел способ обмануть тесты 3DMark TimeSpy

Pro оверклокер Роналду Буассали, работая вместе с GALAX, опубликовал видео, в котором он показывает способ применения измененных настроек драйвера незадолго до фактического теста. Это приводит к ложным более высоким конечным значениям. Проблема не изолирована от пакета 3DMark.Практически большинство тестов, используемых в конкурсах, таких как hwbot, можно обмануть, как отмечает videocardz . В принципе, идея (и, как всегда, простая) заключается в том, что вы можете применять различные настройки драйвера прямо перед началом теста.