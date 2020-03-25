Профилактика коронавируса при помощи умных колец

2020-03-25, Автор - Влад Волошин; [87]
Медработники в Сан-Франциско будут носить специальные кольца, которые будут в режиме реального времени отслеживать состояние здоровья сотрудника. Это нужно для того, чтобы в случае заражения медсотрудника коронавирусом сразу уведомить его об этом и не подвергать опасности окружающих людей. Пока что система находится лишь в стадии тестирования и будет доступна в массовом формате лишь немного позже, но это первый шаг к автоматизации поиска различных заболеваний и вирусов в режиме реального времени. Пользователи будут получать информацию о своем здоровье и следить за тем, чтобы не болеть или не заражать других. Жаль, что систему вводят лишь в одном заведении, да и то только в США. Технология очень интересная и у нее есть шанс.


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