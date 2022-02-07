Программируемая макроклавиатура Prism K2 для профессионалов

Prism K2 элегантна, эргономична и экономична. Эта маленькая клавиатура может стать самой удобной клавиатурой в мире. Ускорьте рабочий процесс и повысьте производительность. Вы можете запрограммировать клавиши для копирования и вставки или изменения громкости. Вы можете подключить во время игр или запрограммировать две клавиши в соответствии с вашими предпочтениями. Предлагая 2 механические клавиши, маленькую клавиатуру можно запрограммировать на выполнение широкого спектра различных команд и подключить к компьютеру с помощью прилагаемого USB-кабеля.

Корпус клавиатуры включает петли, колпачки для клавиш, нескользящие накладки и т. д.

Интерфейс USB, стандартная клавиатура HID, подключи и работай, без драйверов

Клавиатура поддерживает несколько режимов работы.

Существует множество комбинаций режимов подсветки, и вы можете выбирать из более чем десяти режимов. Если вам не нужен свет, вы можете его выключить.

Каждая кнопка может быть настроена на разные функциональные режимы, не влияя друг на друга.

Функцию кнопки можно настроить самостоятельно, есть специальная программа настройки, и настройку можно повторить

Встроенное хранилище, настройки сохраняются в клавиатуре, не нужно сбрасывать при смене устройства

Поддержка Windows, Linux, MacOS, Android, Raspberry Pi и т. д.

Управление мультимедиа: управление воспроизведением мультимедиа и т. д.

Функции макро-клавиатуры включают в себя: