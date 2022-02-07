Программируемая макроклавиатура Prism K2 для профессионалов

Prism K2 элегантна, эргономична и экономична. Эта маленькая клавиатура может стать самой удобной клавиатурой в мире. Ускорьте рабочий процесс и повысьте производительность. Вы можете запрограммировать клавиши для копирования и вставки или изменения громкости. Вы можете подключить во время игр или запрограммировать две клавиши в соответствии с вашими предпочтениями. Предлагая 2 механические клавиши, маленькую клавиатуру можно запрограммировать на выполнение широкого спектра различных команд и подключить к компьютеру с помощью прилагаемого USB-кабеля.

Функции макро-клавиатуры включают в себя:
  • Корпус клавиатуры включает петли, колпачки для клавиш, нескользящие накладки и т. д.
  • Интерфейс USB, стандартная клавиатура HID, подключи и работай, без драйверов
  • Клавиатура поддерживает несколько режимов работы.
  • Существует множество комбинаций режимов подсветки, и вы можете выбирать из более чем десяти режимов. Если вам не нужен свет, вы можете его выключить.
  • Каждая кнопка может быть настроена на разные функциональные режимы, не влияя друг на друга.
  • Функцию кнопки можно настроить самостоятельно, есть специальная программа настройки, и настройку можно повторить
  • Встроенное хранилище, настройки сохраняются в клавиатуре, не нужно сбрасывать при смене устройства
  • Поддержка Windows, Linux, MacOS, Android, Raspberry Pi и т. д.
  • Управление мультимедиа: управление воспроизведением мультимедиа и т. д.
Комментарии и отзывы Prism K2
Программируемая макроклавиатура Prism K2 для профессионалов…
Программируемая макроклавиатура Prism K2 для профессионаловPrism K2 элегантна, эргономична и экономична. Эта маленькая клавиатура может стать самой удобной клавиату…
Logitech представила механические игровые клавиатуры G413 и …
Logitech представила механические игровые клавиатуры G413 и Сегодня Logitech представила игровую механическую клавиатуру Logitech G413 SE и G413 TKL (Tenkeyless) SE …
Выпущена белая клавиатура ROCCAT Vulcan TKL Pro Arctic White…
Выпущена белая клавиатура ROCCAT Vulcan TKL Pro Arctic WhiteКомпания ROCCAT объявила о выпуске клавиатуры Vulcan TKL Pro Arctic White в белом исполнении. Модель имее…
Идеи новогодних подарков с эргономичной периферией…
Идеи новогодних подарков с эргономичной перифериейПродолжать использовать проводные технологии в мире, где беспроводное подключение покорило всех без исклю…
Инновационная механическая клавиатура Epomaker Lite…
Инновационная механическая клавиатура Epomaker LiteEpomaker анонсирует Epomaker Lite, беспроводную механическую клавиатуру с укороченным форм-фактором, запа…
Подчеркните индивидуальность с новой клавиатурой и мышью Stu…
Подчеркните индивидуальность с новой клавиатурой и мышью StuКомпания Logitech представила новейшие продукты в серии Logitech Studio, которые привнесут характер, радо…
Обзор Razer BlackWidow V3 Tenkeyless (RZ03-03490700-R3R1). Л…
Обзор Razer BlackWidow V3 Tenkeyless (RZ03-03490700-R3R1). ЛКлавиатуры формата TKL часто выбираются под киберспортивные игры, предлагая точный контроль и высокую ско…
Meletrix представила механическую игровую клавиатуру Zoom65…
Meletrix представила механическую игровую клавиатуру Zoom65Meletrix представила механическую игровую клавиатуру Zoom65. Этот флагманский продукт, представляет собой…
Обзор OKLICK 890S Grey USB. Беспроводная клавиатура с ножничными переключателямиОбзор OKLICK 890S Grey USB. Беспроводная клавиатура с ножничными переключателями
Обзор Razer BlackWidow V3 Tenkeyless (RZ03-03490700-R3R1). Легендарная серия в компактном форматеОбзор Razer BlackWidow V3 Tenkeyless (RZ03-03490700-R3R1). Легендарная серия в компактном формате
Обзор OKLICK 240M Black USB. Беспроводная клавиатура и мышкаОбзор OKLICK 240M Black USB. Беспроводная клавиатура и мышка
Обзор SVEN KB-E5700H. Мембранная клавиатура с USB хабомОбзор SVEN KB-E5700H. Мембранная клавиатура с USB хабом
Обзор Cooler Master CK530 V2. Компактная механическая клавиатура с грамотной подсветкойОбзор Cooler Master CK530 V2. Компактная механическая клавиатура с грамотной подсветкой
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor