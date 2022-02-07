Программируемая макроклавиатура Prism K2 для профессионалов…

Prism K2 элегантна, эргономична и экономична. Эта маленькая клавиатура может стать самой удобной клавиатурой в мире. Ускорьте рабочий процесс и повысьте производительность. Вы можете запрограммировать клавиши для копирования и вставки или изменения громкости. Вы можете подключить во время игр или запрограммировать две клавиши в соответствии с вашими предпочтениями. Предлагая 2 механические клавиши, маленькую клавиатуру можно запрограммировать на выполнение широкого спектра различных команд и подключить к компьютеру с помощью прилагаемого USB-кабеля.
Функции макро-клавиатуры включают в себя:
- Корпус клавиатуры включает петли, колпачки для клавиш, нескользящие накладки и т. д.
- Интерфейс USB, стандартная клавиатура HID, подключи и работай, без драйверов
- Клавиатура поддерживает несколько режимов работы.
- Существует множество комбинаций режимов подсветки, и вы можете выбирать из более чем десяти режимов. Если вам не нужен свет, вы можете его выключить.
- Каждая кнопка может быть настроена на разные функциональные режимы, не влияя друг на друга.
- Функцию кнопки можно настроить самостоятельно, есть специальная программа настройки, и настройку можно повторить
- Встроенное хранилище, настройки сохраняются в клавиатуре, не нужно сбрасывать при смене устройства
- Поддержка Windows, Linux, MacOS, Android, Raspberry Pi и т. д.
- Управление мультимедиа: управление воспроизведением мультимедиа и т. д.