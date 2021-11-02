Программируемый ускоритель SmartNIC

NVIDIA создала программируемый ускоритель SmartNIC, созданный для создания сетей безопасности и хранилища центров обработки данных.

Новейшие адаптеры SmartNIC ConnectX-7 от NVIDIA выполняют обширный список задач по сети, безопасности и хранению данных. Например, они могут:
  • ускорение популярных и настраиваемых программно-определяемых сетевых стеков
  • обеспечение безопасности с помощью встроенного шифрования / дешифрования
  • включение брандмауэров и аппаратного корня доверия для безопасной загрузки
  • запуск популярных протоколов безопасности, таких как Transport Layer Security, IP Security и Безопасность MAC
  • обработка протоколов хранения и доступа к данным, таких как RoCE, GPUDirect Storage, NVM Express и Transmission Control Protocol
  • поддержка виртуализированных центров обработки данных с помощью однокорневой виртуализации ввода-вывода и виртуальной коммутации и маршрутизации
У каждого производителя есть свой список функций SmartNIC. Они могут быть длинными, заполненными аббревиатурами, и их трудно сравнивать. Простой тест того, какой SmartNIC лучше всего подходит для вас, посмотреть, какой из них имеет список, содержащий функции, необходимые вашему центру обработки данных. У каждого поставщика также есть свои идеи, как сделать свои SmartNIC умными.
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