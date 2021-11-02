Программируемый ускоритель SmartNIC

NVIDIA создала программируемый ускоритель SmartNIC, созданный для создания сетей безопасности и хранилища центров обработки данных.

ускорение популярных и настраиваемых программно-определяемых сетевых стеков

обеспечение безопасности с помощью встроенного шифрования / дешифрования

включение брандмауэров и аппаратного корня доверия для безопасной загрузки

запуск популярных протоколов безопасности, таких как Transport Layer Security, IP Security и Безопасность MAC

обработка протоколов хранения и доступа к данным, таких как RoCE, GPUDirect Storage, NVM Express и Transmission Control Protocol

поддержка виртуализированных центров обработки данных с помощью однокорневой виртуализации ввода-вывода и виртуальной коммутации и маршрутизации

Новейшие адаптеры SmartNIC ConnectX-7 от NVIDIA выполняют обширный список задач по сети, безопасности и хранению данных. Например, они могут:У каждого производителя есть свой список функций SmartNIC. Они могут быть длинными, заполненными аббревиатурами, и их трудно сравнивать. Простой тест того, какой SmartNIC лучше всего подходит для вас, посмотреть, какой из них имеет список, содержащий функции, необходимые вашему центру обработки данных. У каждого поставщика также есть свои идеи, как сделать свои SmartNIC умными.