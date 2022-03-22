Программное обеспечение Volkswagen ID 3.0 предлагает ряд новых функций

Volkswagen объявил о новом обновлении программного обеспечения 3.0 для своей линейки Volkswagen ID. Программное обеспечение Volkswagen ID 3.0 привнесет ряд новых функций в свои электрические транспортные средства.

Обновлены интеллектуальные системы помощи водителю, в том числе «Travel Assist with Swarm Data». Дополнительный «Travel Assist with Swarm Data» автоматически удерживает автомобиль в центре полосы движения. Он адаптируется к стилю вождения пользователя и может двигаться влево или вправо от полосы движения, а не точно посередине. Он также может поддерживать дистанцию впереди идущего автомобиля и поддерживать заданный предел скорости. Система имеет прогностический круиз-контроль и помощь в поворотах. Скорость автомобиля можно адаптировать к местным ограничениям скорости и дорожным схемам (повороты, кольцевые развязки и т. д.).
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