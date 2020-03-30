Производитель SMIC начинает разработку 7 нм чипов

2020-03-30, Автор - Ramil; Продукт - SMIC 7 нм; [114]
Китайский производитель чипов SMIC планирует отказаться от иностранного оборудования и работает над усовершенствованием своих технологий для новых чипов. На данный момент, компания работает с 14 нм техпроцессом. Ограниченное производство чипов N + 1 начнется в четвертом квартале этого года.

Представители компании начали разработку нового 7 нм чипа. Новая технология N + 1 предлагает улучшение производительности на 20%, на 57% снижение энергопотребление и на 63% меньше используемой логической поверхностности чипа по сравнению с 14 нм техпроцессом.

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