Производитель iPhone Foxconn представил 3 прототипа электромобилей

Foxconn, контрактный производитель iPhone и других устройств Apple, планирует заняться бизнесом электромобилей и представив 3 прототипа автомобилей в своем Hon Hai. Эту диверсификацию можно объяснить устойчивым переходом на автомобильную архитектуру к архитектуре, основанной на электричестве. Сообщается, что Foxconn также работает над несколькими сделками в автомобильном секторе помимо электромобилей, которые она планирует построить самостоятельно. Эта адаптация для такой компании, как Foxconn, не вызывает особого удивления из-за ее производственного мастерства, особенно в узкоспециализированных областях производства, таких как производство смартфонов.

Foxconn планирует выйти на рынок электромобилей с двумя легковыми автомобилями и одним коммерческим автобусом. Прототипы были созданы Foxtron, совместным предприятием Foxconn и тайваньского автопроизводителя Yulon Motor. Последний является давним игроком в автомобильном секторе и производит автомобили для Nissan и Mitsubishi, а также владеет брендом роскошных автомобилей Luxgen. Два легковых автомобиля будут включать в себя внедорожник под названием Model C и роскошную пассажирскую модель под названием Model E. Внедорожник Model C, вероятно, будет стоить 35 700 долларов. Электробус получил название Model T.

Компания заявляет, что внедрила новейшие технологии для изменения цепочек поставок автомобилей и разработки «комплектов», которые объединяют аппаратное и программное обеспечение, тем самым сокращая время и стоимость разработки автомобилей.