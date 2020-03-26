Производитель масла «Слобода» представил умного ассистента

Google Assistant, Siri, Cortana, Alexa, Алиса – каждая уважающая себя IT-компания считает своим долгом выпустить собственного голосового помощника. Но кажется теперь у них появился достойный конкурент – новый умный ассистент Светлана от производителя подсолнечного масла «Слобода». Да, это не шутка и не реклама какого-нибудь фантастического сериала – теперь хозяйки во время готовки смогут общаться с… умными бутылками из-под масла!

По сути, разработка – это компактная мини-колонка, которая помещается в крышку от бутылки с маслом, со встроенной системой распознавания речи. Ассистент может ответить на вопросы, найти рецепт, поставить таймер или поделиться лайфхаком. Самое главное, что изобретение не потеряет своего основного назначения: из бутылки по-прежнему можно наливать подсолнечное масло.

Светлана станет незаменимым помощником на кухне. Больше нет необходимости каждый раз мыть руки, чтобы перевернуть страницу в книге рецептов. Не нужно резать колбасу на планшете с видеоуроком по приготовлению бутербродов и отмывать смартфон от соуса терияки. Светлана заменит любую соседку, ведь с ней можно обсудить последние мировые новости или «перемыть косточки» подругам, поскольку в основе ее работы лежит настоящий искусственный интеллект.

Проект находится на стадии прототипа: выпущена пилотная партия в 10 бутылок. Впрочем, кому идея понравилась, может уже сейчас оформить предзаказ: к 1 июня планируется выпустить партию из 1000 бутылок. Помимо крышек со встроенным помощником лимитированные бутылки масла также получат уникальные этикетки в футуристическом стиле. Самое главное: когда закончится масло, не придется покупать нового помощника: крышка будет полностью совместима с обычными бутылками масла «Слобода».Ознакомиться и поддержать проект можно на платформе краунд-финансирования Planeta, и от эффективности компании зависит, как скоро будущее наступит на каждой кухне.Автор: Артем Костенко