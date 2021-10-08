Производительность процессоров AMD резко упала в Windows 11

«Красный» производитель процессоров предупредил, что установка Windows 11 может замедлить работу приложений на вашем компьютере с процессором AMD. Кроме того, AMD опубликовала документацию по паре ошибок Windows 11, влияющих на процессоры Ryzen, одна из которых может замедлить работу процессоров до 15 процентов в игровых задачах. Данная ошибка может увеличить задержку кэша L3 в три раза, что, в свою очередь, может повлиять на приложения, которым требуется быстрый доступ к памяти. Соответственно, если вы играете в игры и хотите установить новую операционную систему, то стоит подождать, пока производитель наладит работу с новой ОС. К сожалению, 15% падение производительности будет очень заметно, особенно если вы играете в мультиплеерные шутеры и хотите получать высокую частоту кадров.

В одиночных играх, вероятно, это будет не так заметно, особенно если вы не гонитесь за невероятной частотой на высоких настройках графики. Также в своем заявлении AMD заверила, что исследует проблемы с Microsoft и работает над их исправлением. Патч для первой ошибки будет выпущен как обновление Windows, а исправление для второй будет выпущено как обновление программного обеспечения где-то в этом месяце. То есть, пока что точную дату производитель назвать не может и нам придется немного подождать, пока информация появится из официальных источников. Очень странно, конечно, что Microsoft тестировала систему и допустила такую глобальную ошибку в коде.