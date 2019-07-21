Производство Apple Mac Pro прекратится

В скором времени компания собирается прекратить производство мощного настольного компьютера Mac Pro на территории США, возобновив его в Китае. Об этом сообщают осведомленные источники, поделившиеся информацией с The Wall Street Journal.

Сборкой Mac Pro будет занята компания Quanta Computer, завод которой располагается неподалеку от Шанхая. Производство будет размещено достаточно близко к другим поставщикам Apple, в связи с чем «яблочная» корпорация надеется снизить транспортные издержки. При сборке компьютеров в США расходы на доставку комплектующих оказались невероятно высокими. Как известно, торговые отношения между США и КНР переживают серьезный кризис. В связи с этим компания Apple может понести серьезные финансовые убытки. Аналитики отмечают, что с начала 2019 года товарооборот между двумя странами снизился на 14,6%. Mac Pro нельзя назвать массовым продуктом. Этот компьютер пользуется минимальным спросом, так как многих отпугивает его цена, достигающая $6000.