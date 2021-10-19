Производство гарнитуры AR от Apple перенесено на конец 2022 года

Компания Apple оповестила о том что производство гарнитуры AR от Apple перенесено на четвертый квартал 2022 года.

Аналитик Минг-Чи Куо в словах покупателей во вторник упомянул, что массовое производство первой AR-гарнитуры от Apple в последующем увеличилось до пика, поскольку компания утончает дизайн и особенности экосистемы гаджетов. HMD AR требует гораздо большего количества предметов промышленного дизайна, чем смартфоны, потому что удобство их ношения влечет за собой так много деталей дизайна. В связи с этим мы компания Apple на данный момент продолжает проверять один из лучших вариантов промышленного дизайна AR гарнитуры. Apple отойдет от нормы и разместит свое устройство как многофункциональный гаджет, а не специализированное периферийное устройство для игр и отдыха, как Sony PlayStation VR или товары Fb Oculus. Таким образом, проблема создания надежной базы программного обеспечения, экосистемы и поставщиков усложняется, чем существующие товары.