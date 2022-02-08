Производство полупроводников Toshiba вырастет более чем на 200%

Toshiba объявила, что будет строить новый завод по производству полупроводников, чтобы расширить свои производственные мощности. Строительство нового завода по производству полупроводников будет расположено в Японии. Строительство этого участка начнется весной 2023 года и, как ожидается, будет завершено к тому же сезону следующего года. Японская компания добавила, что новая площадка позволит увеличить производство полупроводников примерно в 2,5 раза по сравнению с мощностью 2021 года. Бренд заявил, что новая фабрика также будет иметь структуру, поглощающую землетрясения, а также двойные линии электроснабжения, искусственный интеллект и автоматизированные системы транспортировки пластин.

Кроме того, планы по созданию нового объекта появляются на фоне продолжающейся нехватки полупроводников, которая затронула различные отрасли промышленности по всему миру. Один из этих сегментов включает автомобили, и автопроизводители испытывают трудности из-за нехватки чипов. Toshiba заявила, что ей удалось удовлетворить растущий спрос на чипсеты за счет увеличения производства на своих 200-миллиметровых площадках.
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