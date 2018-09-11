Протезы будущего от AT & T с возможностью отслеживания проблем при их использовании.

AT & T объединилась с поставщиком протезов Hanger Clinic для разработки автономного устройства с подключением к сети, которое может помочь врачам настроить протезные конечности для удовлетворения потребностей каждого пациента.

Маленькое устройство LTE-M AT & T, предназначенное для крепления к протезу, оснащено акселерометром, гироскопом и магнитометром. Эти компоненты могут обнаруживать и собирать данные, которые медицинские работники должны иметь возможность выяснить, есть ли у пациента проблемы с комфортом конечности, или если у них возникают проблемы во время движения. И поскольку устройство использует сеть LTE-M от AT & T , оно может загружать эту информацию в облако в почти реальном времени даже без подключения WiFi или Bluetooth. В то время как устройство загружает данные прямо в облако, пациенты смогут увидеть некоторые из них, например, их ежедневное количество шагов, в приложении iOS. Это все еще прототип, хотя и только для протезных ног. В настоящее время партнеры тестируют его с пятью существующими пациентами с намерением использовать свои лучшие функции и компоненты для создания полностью функциональной версии.