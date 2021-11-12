Прототип Acura Integra 2023 года

Acura представила прототип Integra 2023 года, демонстрирующий, как должен выглядеть автомобиль, который поступит в автосалоны в следующем году. Поскольку это только прототип, мы не знаем, как будет выглядеть готовый продукт, но на фотографиях он определенно выглядит готовым к производству.

Acura не предоставляет всех подробностей об автомобиле, но известно, что у него будет 1,5-литровый двигатель VTEC с турбонаддувом. Acura Integra будет с шестиступенчатой ​​механической коробкой передач. Ожидается, что цена составит около 30 000 долларов, а прототип станет серийной моделью, которая появится в выставочных залах в следующем году. Прототип автомобиля, показанный на изображениях, окрашен в цвет Indy Yellow Pearl, который идет прямо от Acura NSX. Автомобиль имеет дизайн хэтчбека и четыре двери, несмотря на купеобразный профиль.
Комментарии и отзывы Acura Integra
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