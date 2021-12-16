Прототип процессора AMD с памятью DDR5 попал в базу данных BAPCo CrossMark

Первые ноутбуки с памятью DDR5 выйдут на рынок в начале следующего года, когда Intel представит мобильные варианты процессоров «Alder Lake» с ядром 12-го поколения. Это будет означать, что модули DDR5 SO-DIMM уже находятся в руках OEM-производителей. Это вполне может быть чипсет "Rembrandt", который объединяет ядра ЦП "Zen 3+" с iGPU на основе графической архитектуры RDNA2. Однако, платформа представляет собой прототип материнской платы Socket AM5, это может быть одним из первых примеров настольного процессора следующего поколения Raphael с ядрами ЦП Zen 4 и комбинацией памяти DDR5 и PCI-Express Gen 5.