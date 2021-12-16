Прототип процессора AMD с памятью DDR5 попал в базу данных BAPCo CrossMark

В интернете впервые появилась информация о процессоре от AMD нового поколения с памятью DDR5. Запись в базе данных BAPCo CrossMark ссылается на прототип процессора с кодовым именем «AMD Eng Sample: 100-000000560-40_Y», работающий на платформе под названием «ASUSTeK COMPUTER INC. M3402RA». Чип имеет 16 ГБ памяти на 2 канала памяти и частоту памяти DDR 4800 МГц. Платформа здесь может быть как настольной материнской платой, так и ноутбуком. 4800 МГц - необычная скорость памяти для мобильной платформы, если только это не одна карта памяти DDR5-4800 SO-DIMM с двумя 40-битными каналами.

Первые ноутбуки с памятью DDR5 выйдут на рынок в начале следующего года, когда Intel представит мобильные варианты процессоров «Alder Lake» с ядром 12-го поколения. Это будет означать, что модули DDR5 SO-DIMM уже находятся в руках OEM-производителей. Это вполне может быть чипсет "Rembrandt", который объединяет ядра ЦП "Zen 3+" с iGPU на основе графической архитектуры RDNA2. Однако, платформа представляет собой прототип материнской платы Socket AM5, это может быть одним из первых примеров настольного процессора следующего поколения Raphael с ядрами ЦП Zen 4 и комбинацией памяти DDR5 и PCI-Express Gen 5.
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