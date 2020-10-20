Провели первые тесты процессора AMD Ryzen 5 5600X

После анонса процессоров Ryzen 5000 на базе Zen 3 прошло около недели и уже стали появляться первые тесты. Известный пользователь @TUM_APISAK нашел результаты тестов в программном обеспечении SiSoftware Sandra. Напомним, что процессор AMD Ryzen 5 5600X имеет 6 ядер 12 потоков, с 32 Мб кеш-памяти третьего уровня (L3). Тактовая частота процессора составляет 3,7 ГГц, а в режиме турбобуста 4,6 ГГц.

В результатах тестирования процессор AMD Ryzen 5 5600X набрал 255,22 GOPS и 904,38 Мпикс/с. В то время как конкурент Intel Core i5 10600K набрал 224,07 GOPS и 662,33 Мпикс/с. С уверенностью можно сказать, что процессор AMD Ryzen 5 5600X опережает конкурента на 13,9% и 36,5%.
Комментарии и отзывы AMD Ryzen 5 5600X
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