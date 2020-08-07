Публичная бета-версия macOS Big Sur теперь доступна

macOS Big Sur-предназначен для работы на будущих пользовательских процессорах компании Apple. Бета-версия содержит в себе огромные обновления для собственных приложений Apple, таких как сообщения, карты и Safari. Сообщения, например, наконец-то получили Memoji и спецэффекты. Чтобы установить себе бету-версию macOS Big Sur, нужно перейти на страницу бета-версии программного обеспечения Apple и зарегистрироваться.
macOS Big Sur получат следующие устройства:
- MacBook 2015 и более поздние версии
- 2013 и более поздние версии MacBook Air
- Конец 2013 года и более поздние версии MacBook Pro
- 2014 и более поздние версии iMac
- 2017 и более поздние версии iMac Pro
- 2014 и более поздние версии Mac mini
- 2013 и более поздние версии Mac Pro