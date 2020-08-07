Публичная бета-версия macOS Big Sur теперь доступна

Публичная бета-версия macOS Big Sur наконец-то доступна. Бета-версия macOS Big Sur присоединился к публичным версиям iOS 14, iPadOS 14 и tvOS 14, которые были уже ранее доступны.

macOS Big Sur получат следующие устройства:

MacBook 2015 и более поздние версии

2013 и более поздние версии MacBook Air

Конец 2013 года и более поздние версии MacBook Pro

2014 и более поздние версии iMac

2017 и более поздние версии iMac Pro

2014 и более поздние версии Mac mini

2013 и более поздние версии Mac Pro

macOS Big Sur-предназначен для работы на будущих пользовательских процессорах компании Apple. Бета-версия содержит в себе огромные обновления для собственных приложений Apple, таких как сообщения, карты и Safari. Сообщения, например, наконец-то получили Memoji и спецэффекты. Чтобы установить себе бету-версию macOS Big Sur, нужно перейти на страницу бета-версии программного обеспечения Apple и зарегистрироваться.