QNAP QuTS hero обновленная операционная система на основе ZFS

QuTS hero поддерживает емкость хранения до 1 петабайта для общих папок. Также ОС поддерживает встроенную обработку стандартных уровней RAID и дополнительных схем ZFS RAID (RAID Z). Новые функции RAID Triple Parity и Triple Mirror обеспечивают более высокий уровень защиты данных пользователя. Добавлен Центр приложений для расширения возможностей NAS.
QNAP Systems выпустила операционную систему NAS QuTS hero h4.5.1. Новая ОС приносит большое количество улучшений и нововведений. QNAP QuTS hero добавляет поддержку автоматической фиксации WORM (WORM - однократная запись, многократное чтение). Новая операционная система использует 128-битную файловую систему ZFS.