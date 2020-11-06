QNAP QuTS hero обновленная операционная система на основе ZFS

QNAP Systems выпустила операционную систему NAS QuTS hero h4.5.1. Новая ОС приносит большое количество улучшений и нововведений. QNAP QuTS hero добавляет поддержку автоматической фиксации WORM (WORM - однократная запись, многократное чтение). Новая операционная система использует 128-битную файловую систему ZFS.

QuTS hero поддерживает емкость хранения до 1 петабайта для общих папок. Также ОС поддерживает встроенную обработку стандартных уровней RAID и дополнительных схем ZFS RAID (RAID Z). Новые функции RAID Triple Parity и Triple Mirror обеспечивают более высокий уровень защиты данных пользователя. Добавлен Центр приложений для расширения возможностей NAS.