QNAP TS-364, 3-дисковое хранилище с кэшированием

На этой неделе QNAP представила свое новое хранилище NAS TS-364, предлагающее NAS с 3 отсеками RAID 5 2.5GbE с кэшированием M.2 SSD, способным запускать виртуальные машины. Сетевое хранилище TS-364 оснащено: четырехъядерным процессором Intel Celeron N5105 / N5095 (разгон до 2,9 ГГц), поддерживаемым двухканальной памятью DDR4 объемом 4 ГБ с возможностью увеличения до 16 ГБ при необходимости. С возможность подключения в виде 2х слотов SSD M.2 2280 NVMe Gen3x2, порта 2.5GbE RJ45; Выход HDMI 1.4b 4K; 2 порта USB 3.2 Gen2 и одно соединение USB 3.2 Gen1.

Немедленное увеличение скорости передачи файлов в 2,5 раза при использовании существующих кабелей CAT5e.

Создайте безопасный массив RAID 5 с тремя дисками для оптимизации емкости хранилища и защиты от сбоя одного диска.

Порт USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с) обеспечивает быстрый обмен файлами и интенсивную передачу данных.

Аппаратное декодирование 4K H.264 и перекодирование в реальном времени для плавного воспроизведения мультимедиа на большом экране.

Двойные слоты для твердотельных накопителей M.2 PCIe Gen 3 NVMe обеспечивают ускорение кэша или пулы хранения SSD для повышения производительности или Edge TPU для распознавания изображений AI.

Технология Qtier обеспечивает постоянную оптимизацию хранения.

Характеристики нового NAS-хранилища QNAP TS-364 с 3 отсеками включают: