QNAP TS-453Dmini для дома и офиса

В последнее время пользователи стали все чаще обращать внимание на NAS-сервера, так как это отличная возможность хранить море контента и получать его из любой точки мира. Вы можете поставить такой сервер у себя дома, подключить диски, после чего спокойно хранить там море фильмов, сериалов, различного контента по работе или просто фото с отдыха. При этом не нужно забивать компьютер лишней информацией, не нужно думать о том, как бы правильно распределить ресурсы и так далее. И мы настоятельно советуем посмотреть на новинку QNAP TS-453Dmini, которую производитель рекомендует для дома или небольшого офиса. Четыре слота под накопители, масса современных технологий, тьма различных бонусов и преимуществ по вполне разумной стоимости.