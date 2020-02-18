QNAP TS-x53D для дома и офиса

В последнее время многие пользователи даже в личных целях стали активно покупать серверы NAS для использования в домашних условиях или в условиях небольшого офиса. К примеру, новая линейка NAS-серверов QNAP TS-x53D создана специально для тех, кто хочет хранить большие объемы данных не на своем компьютере и при этом получать все преимущества данного устройства. Вы получите удобный интерфейс с большим набором различных преимуществ и особенностей, плюс у вас всегда будет возможность получить доступ к файлам удаленно — если сервер в сети и подключен к интернету, то вы можете прямо со смартфона через специальное приложение получить доступ к устройству и спокойно работать с нужными вам данными. Это очень серьезное преимущество.