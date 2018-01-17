QNAP анонсирует TS-x28A Series Home NAS

QNAP запускает NAS серии TS-x28A для домашних пользователей начального уровня, включая модели TS-128A и TS-228A. Серия TS-x28A обеспечивает полное мультимедийное хранение, совместное использование и потоковое функционирование, а также возможности защиты файлов и данных для удовлетворения растущих потребностей в защите данных для домашних пользователей.Запуск серии TS-x28A также знаменует собой веху всего NAS-сети QNAP на рынке, которая может извлечь выгоду из защиты моментальных снимков. Теперь пользователи могут получать больше функций, более прочную защиту и более экономичные NAS.