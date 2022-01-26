QNAP представила высококачественную систему видеоконференции KoiBox-100W

QNAP представила свою новую высококачественную систему видеоконференцсвязи KoiBox-100W, специально разработанную для обеспечения предприятий беспроводным решением для презентаций 4K, идеально подходящим для встреч. Представленное ранее в этом месяце на выставке CES 2022 устройство для видеоконференций KoiBox-100W предлагает альтернативу дорогостоящим системам конференц-связи на основе SIP и обеспечивает четырехстороннюю связь и функции локального хранения.

Создание частных видеоконференций с помощью KoiBox-100W обеспечивает более высокий уровень безопасности и конфиденциальности по сравнению с конференциями в общедоступном облаке, а функция автоответчика обеспечивает большее удобство в определенных средах использования. KoiBox-100W оптимизирует общение между различными платформами, позволяя присоединяться к вызовам Zoom, Skype, Microsoft Teams, Cisco Webex и Google Meet. Простой в использовании KoiBox-100W поддерживает Ethernet, Bluetooth и Wi-Fi 6. Просто подключите KoiBox-100W к дисплею HDMI и сети, подключите камеру и микрофон, и вы готовы к работе.