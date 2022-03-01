QNAP представляет четырехъядерную платформу NAS TS-x64U с двумя портами 2,5 GbE

Компания QNAP Systems, Inc., ведущий новатор в области вычислительных, сетевых и систем хранения данных, сегодня представила сетевое хранилище TS-x64U. Поддерживая расширяемость PCIe Gen 3, подключение 2,5 GbE и выход 4K HDMI, TS-x64U позволяет не только установить карту QM2 для кэширования M.2 SSD или Edge TPU для распознавания изображений AI, но также удобно отображать виртуальную машину и плавно транслировать мультимедиа.

TS-x64U оснащен четырехъядерным процессором Intel Celeron N5105/ N5095 с 4 потоками (разгон до 2,9 ГГц) с механизмом шифрования Intel AES-NI и 4 ГБ памяти DDR4 (с возможностью расширения до 16 ГБ в двухканальном режиме). TS-x64U имеет слот PCIe Gen 3, позволяющий установить сетевую карту 10GbE, карту QM2 для кэширования NVMe SSD или Qtier или Coral M.2 Accelerator для распознавания изображений AI. TS-x64U имеет два порта 2,5 GbE, два порта USB 2.0 (480 Мбит/с) и два порта USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с), которые обеспечивают более быструю передачу данных и резервное копирование. Емкость хранилища TS-x64U можно увеличить, подключив корпуса расширения хранилища TL и TR.

В TS-x64U используется новейшая операционная система QTS 5.0, а также многофункциональные домашние и бизнес-приложения NAS:
  • HBS (Hybrid Backup Sync) реализует эффективные задания локального, удаленного и облачного резервного копирования;
  • Моментальные снимки на основе блоков упрощают защиту и восстановление данных и эффективно снижают угрозы программ-вымогателей;
  • HybridMount предоставляет шлюзы облачных хранилищ, которые объединяют частные и общедоступные облачные хранилища и обеспечивают локальное кэширование;
  • Станция виртуализации и Container Station позволяет использовать легкие приложения виртуализации;
  • QVR Elite помогает развернуть передовую интеллектуальную систему наблюдения;
Пользователям также понравится широкий спектр мультимедийных приложений (включая Plex), возможности потоковой передачи и встроенный порт HDMI.
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