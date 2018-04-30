QNAP представляет новые NAS-устройства TVS-882BR-RDX

QNAP представил новые модели RDX TVS-882BR (включая TVS-882BR-RDX и TVS-882BRT3-RDX), которые объединяют встроенную SATA 5,25-дюймовую док-станцию ​​TANDARD RDX QuikStor (8813-RDX) для установки съемных и портативных жестких дисков RDX.По сравнению со стандартными внешними жесткими дисками, картридж Tandberg RDX имеет прочную пыленепроницаемую конструкцию, которая защищает данные в течение более длительного периода времени и позволяет пользователям легко переносить данные с помощью картриджей.Пользователи могут обращаться к файлам и управлять ими на картриджах RDX с помощью File Station и активировать автоматическую организацию файлов с помощью Qfiling. Hybrid Backup Sync обеспечивает полное резервное копирование / восстановление, позволяя пользователям создавать резервные копии или синхронизировать файлы с другим NAS или облачным хранилищем. Собственная поисковая система QNAP Qsirch также позволяет пользователям быстро находить нужные файлы с использованием различных методов поиска.