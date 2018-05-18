QNAP выпускает TS-1677X c процессорами Ryzen

QNAP выпустила новый корпоративный класс NAS TS-1677X на процессорах Ryzen с двенадцатью 3,5-дюймовыми отсеками и четырьмя 2,5-дюймовыми отсеками для дисков, управляемыми процессором AMD Ryzen, оптимизированной эффективностью хранения данных с использованием функции Qtier и SSD-кэшированием.

Основные технические характеристики

Модель Процессор Память TS-1677X-1700-64G AMD Ryzen 7 1700 8c/16t - 3,0 ГГц (Turbo Core 3,7 ГГц) 64 ГБ ОЗУ TS-1677X-1700-16G AMD Ryzen 7 1700 8c/ 16t - 3,0 ГГц (Turbo Core 3,7 ГГц) 16 ГБ ОЗУ TS-1677X-1600-8G AMD Ryzen 5 1600 6c/12t - 3,2 ГГц (Turbo Core 3.6 ГГц) 8 ГБ ОЗУ TS-1677X-1200-4G AMD Ryzen 3 1200 4c/4t 3.1 ГГц (Turbo Core 3,4 ГГц) 4 ГБ ОЗУ

Процессор AMD Ryzen с Turbo Core до 3,7 ГГц может значительно повысить производительность виртуализации.QNAP TS-1677X будет продаваться начиная с 2400 евро до 4100 евро в зависимости от модели, которую вы выбираете.