QNAP выпускает новое семейство NAS TS-832X

QNAP выпустила новый NAS TS-832X, это модель имеет процессор с 4-мя ядрами с двумя встроенными портами SFP 10GbE. Это также NAS на базе ARM, поддерживающий технологию Qtier, а слоты PCIe позволяют устанавливать периферийные карты, такие как сетевые карты 10GbE, карты QM2, карты расширения USB 3.1 10Gbps или карты беспроводной сети.TS-832X оснащен Amazon Alpine AL-324 который имеет четыре ядра работающие на частоте 1,7 ГГц Cortex-A57 с 2 ГБ / 8 ГБ оперативной памяти DDR4 (которую можно увеличить до 16 ГБ) и поддержкой SSD-кэширования и Qtier для оптимизации производительности и использования хранилища.