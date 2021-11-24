QNAP запускает сервер сетевого видеонаблюдения NVR QVP-41B

Компания QNAP Systems, Inc., ведущий разработчик решений для вычислений, сетей и хранения данных, сегодня выпустила новый сервер сетевого видеонаблюдения NVR - QVP-41B, который объединяет коммутатор Power-over-Ethernet (PoE) с шестнадцатью 30-ваттными портами Gigabit PoE, два комбинированных порта RJ45 / SFP и два порта управления хостом 2.5GbE, поддерживающие все виды устройств PoE и создающие интеллектуальную инфраструктуру наблюдения. QVP-41B, оснащенный четырехъядерным процессором Intel Celeron J4125, оснащен четырьмя отсеками для 3,5-дюймовых дисков SATA, что обеспечивает большой потенциал хранения и высокоскоростную сеть для удовлетворения требований мониторинга сред малых и средних размеров.

QVP-41B совместим со стандартом IEEE 802.3at PoE + и имеет шестнадцать портов с поддержкой 30-ваттного гигабитного PoE. QVP-41B может обеспечить общий бюджет мощности 140 Вт для удовлетворения потребностей пуленепробиваемых камер, камер «рыбий глаз», 4K PTZ-камер и скоростных купольных камер, совместимых со стандартом ONVIF; или мощные устройства, такие как PTZ-камеры 4K, IP-телефоны, светодиодные фонари и цифровые вывески. QVP-41B поддерживает интеллектуальные функции управления PoE, включая планирование, приоритизацию источников питания и включение или отключение питания для ИТ-персонала для централизованного управления всеми устройствами.

QVP-41B использует программное обеспечение наблюдения QNAP QVR Pro и совместим с другими приложениями наблюдения. QVP Center может централизованно управлять и контролировать несколько серверов QVR Pro и получать уведомления о событиях, QVR Smart Search может находить записи событий в пределах указанного времени и области, а QVR Pro Client позволяет отслеживать различные платформы и гибко переключаться между режимом просмотра в реальном времени и режимом воспроизведения.
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