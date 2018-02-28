Qualcomm Snapdragon 700 официально анонсировали

2018-02-28, Автор - Влад Волошин; Продукт - Qualcomm Snapdragon 700; [68]
Компания Qualcomm официально анонсировала платформу Qualcomm Snapdragon 700 для производительных смартфонов пред-топового уровня. Стоит отметить, что информация о данном анонсе гуляла в сети, но не вызывала особого интереса. Суть в том, что процессор нового поколения лишь немного отличается от 600-й серии, просто цену немного поднимут и чуть больше производительного железа поставят. Это не тот процессор, который позволит создавать доступные смартфоны с высокой производительностью, совсем нет. Скорее, это недо-флагман, который стоит дорого, дает меньше производительности и будет лишь путать пользователей. Не совсем понятно зачем было его выпускать, ведь есть вполне отличные процессоры среднего уровня, которые справляются со всеми нужными требованиями современного рынка. Будем ждать тестов этого процессора и стоимость.


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